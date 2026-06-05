Første teaser for Ice Age: Boiling Point lover premiere i februar 2027

Det er snart tid for det sjette kapittelet i Ice Age-sagaen. Etter at Disney kjøpte opp 20th Century Fox var det alltid litt uklart hvordan det ville gå med den animerte serien i fremtiden, men den gode nyheten er at produksjonsgiganten helt klart ser verdien i den forhistoriske serien.

Om rundt syv måneder lander neste del i filmserien på kino, da prosjektet kjent som Ice Age: Boiling Point er på vei. Vi har nettopp fått se en teasertrailer for filmen, som bekrefter navnet og også legger ved en fast premieredato, som er planlagt til 5. februar 2027.

Selv om handlingen i filmen foreløpig holdes tett til brystet, vet vi at store deler av den stjernespekkede rollebesetningen kommer tilbake, inkludert Ray Romano som mammuten Manny, Queen Latifah som mammuten Ellie, John Leguizamo som dovendyret Sid, Denis Leary som sabeltannkatten Diego, og Simon Pegg som den enøyde røyskatten Buck. Det er uklart hvem som skal gi stemme til pungrotterne Eddie og Crash, ettersom navnene til Josh Peck og Sean William Scott ikke er med i traileren.

For en tidlig titt på hva som kommer, sjekk ut Ice Age: Boiling Point-traileren nedenfor.