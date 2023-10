HQ

Selv om det ikke skjer så ofte, hender det at et spill utviklet av et kinesisk studio slår gjennom på det vestlige markedet. Dette er delvis takket være store suksesser som Genshin Impact, som har blitt verdensomspennende fenomener.

Tencent jobber for eksempel med sitt Honor of Kings: World, og det har nå fått en ganske fin gameplay-trailer. Det er mange flotte animasjoner, vakre miljøer og overraskende mye singleplayer-orientert innhold til å være et onlinerollespill, og du kan se mer nedenfor.