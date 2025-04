Første titt på Jennifer Love Hewitt i I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer har skremt folk helt siden den hadde premiere i 1997, og en oppfølger ble utgitt året etter. Siden den gang har det ryktes om oppfølgere og rebooter av og på, og i 2021 lanserte Amazon endelig en TV-serie om franchisen.

Nå er det på tide at en ny gruppe unge mennesker oppfører seg hensynsløst og blir drept en etter en når en oppfølger slippes i juli. For det meste får vi se en ny rollebesetning, men både Jennifer Love Hewitt og Freddie Prinze Jr. (hvis karrierer skjøt fart med den første filmen) repriser sine klassiske roller.

Via Instagram lar People oss nå sjekke ut både den nye rollebesetningen, men også hvordan Jennifer Love Hewitt og Freddie Prinze Jr. ser ut i filmen - som også kommer til å hete I Know What You Did Last Summer. Sjekk ut innlegget nedenfor.