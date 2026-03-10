Første titt på LEGO Super Mario minifigurer, som vil bli utgitt i 2027

HQ

LEGO og Nintendo hadde en annen overraskelse under ermet for MAR10-dagen, utover den kule, men ikke helt overraskende gigantiske LEGO Luigi Mario Kart. Det danske leketøyselskapet har kunngjort at det kommer nye LEGO Mario-sett i 2027. Åpenbart, ikke sant? Vel, overraskelsen er at i stedet for den interaktive LEGO Mario-serien som først ble utgitt i 2020, gjør LEGO endelig Super Mario minifigurer, noe som Mario- og LEGO-fans har bedt om i årevis.

"Ny form ulåst!", Sier kunngjøringen og viser det første utseendet til LEGO Mario minifiguren, i samme skala som alle andre LEGO minifigs, men med et spesielt hode, inkludert en nese og bart festet til det rundere hodet.

Den endelige utformingen av LEGO Mario minifig har sannsynligvis tatt mye arbeid for LEGO: hvordan man respekterer LEGO-skalaen og proporsjonene samtidig som man sørger for at den ser ut som Mario. Billige knock-offs fra kinesiske produsenter har gjort det i årevis, og resultatene var vanligvis forferdelige.

Link og Zelda har LEGO minifigurer, Toom Nook og Isabelle fra Animal Crossing har dem også, til og med Sonic the Hedgehog har blitt omgjort til en LEGO minifigur. Til slutt vil Super Mario og hans venner og fiender ha LEGO minifigurer i nye sett som vil bli utgitt i 2027. Hva synes du om utseendet til den nye LEGO Super Mario?