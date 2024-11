Første titt på live action Hikke og Tannløs i How To Train Your Dragon-traileren

How To Train Your Dragon, en av Dreamworks' mest elskede animerte trilogier, tar nå steget over til live action. Universal etterligner Disney med sine live action-remakes fra deres animasjonsfilmer, og i dag har vi vår aller første titt på filmen.

Dean DeBlois, medregissør av den animerte filmen fra 2010, tar over som regissør for live action-remaken, som etter denne korte teaseren å dømme ser ut til å være en veldig nær tilpasning til filmen, nesten 1:1 i nøkkelscenen der Hikken møter Tannløs.

Mason Thames (The Black Phone, For All Mankind) og Nico Parker (Dumbo, The Last of Us) spiller Hikke og Astrid. Blant de eldre skuespillerne finner vi Gerard Butler som Stoick the Vast og Nick Frot (fra Shaun of the Dead) som Gobber.

Hvordan du trener dragen din har kinopremiere 13. juni. Pussig nok åpner den nesten like etter Lilo & Stitch, en annen Disney-live action-nyinnspilling av en animasjonsfilm ... regissert i 2002 av DeBlois og Chris Sanders, som senere fortsatte med å regissere Hvordan du trener dragen din for Dreamworks.