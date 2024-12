Første titt på Lost Soul Aside gameplay

HQ

Selv om det ikke tok hjem GOTY-prisen på The Game Awards, er Black Myth: Wukong det mest åpenbare eksempelet på at den kinesiske spillindustrien ikke bare er i ferd med å gjøre inntog utenfor landets grenser med videospill: Den tar muligens sikte på å dominere den globale scenen om noen år. Produsentene er klar over at denne nye "spilleren" i bransjen kan være en mektig alliert, og store selskaper som Sony har lenge sondert terrenget til kinesiske studioer for fremtidig suksess. Og nå ser vi et nytt eksempel på dette.

Det er Lost Soul Aside, en hack and slash-actiontittel fra Ultizero Games med neste generasjons grafikk som kommer til PC og PlayStation 5 (eksklusivt for PlayStation 5) i 2025. Som du kan se i videoen nedenfor, ser det ut til at det vil ta elementer som allerede er sett i spill som Final Fantasy XVI og den koreanske Shift Up-handlingen vi så i år i Stellar Blade for å skape noe nytt, og forhåpentligvis originalt.

