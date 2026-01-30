Første titt på Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson og Joseph Quinn i The Beatles Biopics avslørt

Det er fortsatt mer enn to år til Sam Mendes' fire filmer om The Beatles, men allerede nå har vi fått et første blikk på The Fab Four. Harris Dickinson spiller John Lennon, Paul Mescal er Paul McCartney, Barry Keoghan er Ringo Starr, og Joseph Quinn er George Harrison.

Via Liverpool Institute of Performing Arts på Instagram fikk vi en titt på noen postkort med skuespillerne i sine respektive roller, som var gjemt rundt omkring på LIPA for at folk skulle finne dem. Fans fant disse kortene raskt, og de har siden gått sin seiersgang på sosiale medier, ettersom folk sørget for å ta bilder for de som ikke var i Liverpool-området.

Å si at skuespillerne ser helt forvandlet ut er kanskje å ta munnen for full, men det er tydelig at kostymedesignerne og sminkørene har gjort alt de kan for å gi dem en tradisjonell Beatles-overhaling. Mescal og Keoghan ser kanskje mest overbevisende ut, men det er kanskje bare fordi personene de portretterer er kjent for sitt særegne utseende.

The Beatles Biopics kommer ut i april 2028.