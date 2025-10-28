Første titt på Samsungs trippel-folding telefon avslørt

HQ

Hvis du trodde en sammenleggbar smarttelefon var nok av en gimmick, vil Samsung at du skal holde ølen deres, da de har lagt til et annet hengsel til sin kommende Galaxy Z TriFold, noe som betyr at den nye telefonen har tre skjermer som kan foldes ut for å lage en massiv enkelt skjerm.

Fra en video oppdaget på Weibo av Wccftech, kan vi se telefonen brettes og kommer fra hverandre igjen. Når den er helt utfoldet, er den omtrent på størrelse med et 10-tommers nettbrett. I henhold til rapportene rundt Galaxy Z TriFold viste skjermen ingen synlige bretter, noe som er imponerende med tanke på den nye formfaktoren.

Det antas at denne sammenleggbare telefonen bare vil være tilgjengelig i utvalgte markeder, men hvis formfaktoren viser seg å være populær, kan du være sikker på at folk snart vil brette ut telefonene sine som gamle kart i nær fremtid.

Hva synes du om en trippel sammenleggbar telefon?