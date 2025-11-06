Første titt på Stranger Things: Tales from '85, den animerte serien som vil fortsette 80-tallsfantasien på Netflix

Det er mindre enn tre uker igjen til begynnelsen på slutten for Stranger Things, med premieren på første del av seriens femte og siste sesong på Netflix.

Men strømmegiganten er langt fra klar til å ta et endelig farvel med den beste serien i katalogen, og vi har lenge visst at det ville komme flere historier i den fiktive byen Hawkins, og Stranger Things: Tales from '85 er den første vi får se.

Serien Stranger Things: Tales from '85 skal ha premiere i 2026, på en dato som ennå ikke er fastsatt, og utforsker tidligere ufortalte historier om Stranger Things som fant sted mellom sesong to og starten av sesong tre.

Netflix slapp en video i dag med den offisielle kunngjøringen av serien, der Duffer-brødrene snakker om deres ønske om å utforske nye historier i Stranger Things på måter som ikke ville vært mulig i live-action, samtidig som de gir den den karakteristiske tegneserienostalgiske følelsen fra den tiden. Sjekk det ut nedenfor.