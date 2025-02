Første trailer for The Fantastic Four: First Steps slippes på tirsdag

HQ

På tirsdag slippes den første traileren til The Fantastic Four: First Steps - den etterlengtede rebooten som forhåpentligvis vil tilføre MCU litt ny energi etter en rekke svake filmer. Ifølge rapporter vil traileren gi oss et første glimt av filmens overordnede tone, samtidig som den også vil gi oss en forsmak på noen av de forventede spektakulære actionsekvensene.

Matt Shakman, filmens regissør, har lovet en frisk og moderne versjon av Fantastic Four, som gir hver karakter god plass til å skinne.

Kort sagt blir dette en ny vri på de elskede karakterene som fansen allerede kjenner så godt - Red Richards, Sue Storm, Johnny Storm og Ben Grimm.

Gleder du deg til The Fantastic Four: First Steps?