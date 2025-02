Første Jurassic World: Rebirth trailer viser nye og gamle dinosaurer ... og monstre

Jurassic World: RebirthDen syvende filmen i Jurassic Park-sagaen, Jurassic Park, har fått sin første trailer. Denne nye filmen vil endre litt på ting, med vekt på skrekkelementene, og nok en gang vil hele filmen foregå på ett sted, en avsidesliggende øy der noen gamle dinoer som Dilophosaurus og Sprinosaurus, men også nye beist, inkludert noen muterte monstre, herjer fritt i det som nærmest er en "Lost World".

Gareth Edwards, regissør av Rogue One, Godzilla og Skaperen, vil bringe sin egen naturalistiske stil til franchisen, noe som gir en frisk ny start fra franchisen, etter Colin Trevorrow-trilogien. På en måte motstridende slutten av Jurassic World: Dominion for bare tre år siden: nå lever de eneste overlevende dinosaurene på bare ett sted ... som tilfeldigvis er der testene for den originale Jurassic Park fant sted.

Scarlett Johansson, Jonathan Bailey og Mahershala Ali leder rollebesetningen, uten noen tilbakevendende karakterer. "Fem år etter hendelsene i Jurassic World Dominion har planetens økologi vist seg å være lite gjestfri for dinosaurer. De som er igjen, lever i isolerte ekvatoriale miljøer med et klima som minner om det de en gang trivdes i. De tre mest kolossale skapningene til lands, til vanns og i luften i den tropiske biosfæren har i sitt DNA nøkkelen til et legemiddel som vil gi menneskeheten mirakuløse livreddende fordeler."

Jurassic World: Rebirth har premiere 2. juli 2025. Gleder du deg til mer Jurassic World?