Første ulykke på Madring under Formel 2-treningen – rødt flagg da bilen tok fyr

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Formel 1-banen i Madrid har blitt betegnet av førerne som vanskelig, krevende og til og med risikabel, og allerede på den første dagen av Spanias Grand Prix skjedde det en alvorlig ulykke, heldigvis uten personskader. Det skjedde under den frie treningsøkten (den eneste) for Formel 2, da den thailandske føreren Tasanapol «Tern» Inthraphuvasak krasjet bilen sin og vraket ble omsluttet av flammer, noe som selvsagt førte til at helgens første røde flagg ble heist.

Heldigvis klarte den 21 år gamle føreren å komme seg ut av bilen på egen hånd og ble ikke skadet, men dette viser hvor nådeløs banen er. Mange førere har påpekt at det er lite plass mellom banen og veggene, og med mange svinger i høy fart sammenligner de den med Jeddah.

Så langt har George Russell vært raskest på myke dekk i den første frie treningen i Formel 1. En ny fri trening starter kl. 16.00 CEST, og kvalifiseringen finner sted i morgen, lørdag, kl. 16.00 CEST, 15.00 BST.