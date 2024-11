Førstegangsstudio Fire and Frost avduker kommende RPG med åpen verden Of Ash and Steel

HQ

Utgiver TinyBuild, som har gitt oss noen av de mest interessante indies de siste årene som Graveryard Keeper, Hello Neighbor eller Potion Craft, tar et ambisiøst skritt fremover med kunngjøringen av Of Ash and Steel, en tredjepersons RPG-tittel i åpen verden. Under en lukket mediepresentasjon fikk vi en første grundig titt på denne PC-tittelen, som er planlagt utgitt i 2025.

Of Ash and Steel er en moderne tittel, men den fornekter ikke sin inspirasjon fra klassikere i sjangeren. Fire and Frost-studioet, som består av RPG-entusiaster, snakket om hvordan de ønsker å utvikle titler med fortidens sjarm, men ved hjelp av dagens systemer. Det første jeg tenkte da jeg så traileren til Of Ash and Steel, var at det minnet veldig om The Witcher 3: Wild Hunt, og det er med vilje, selv om det har sin egen personlighet.

Of Ash and Steel The Witcher 3: Wild Hunt er bygget på utforskningen av en enorm, mørk fantasyverden uten kartmarkeringer, der det å oppdage og følge ledetråder til skjulte farer og tyvegods belønnes. Det er en reise i selvoppdagelse i en fiendtlig verden som vil utvikle seg og engasjere seg i spilleren på ulike måter etter hvert som han eller hun gjør fremskritt.

Det har også et kampsystem som kombinerer aktive ferdigheter, miljøet og spesialisering i ulike våpen. I tillegg vil det være et emergent gameplay med dag/natt-sykluser, NPC-rutiner og tilfeldige møter.

Det er definitivt mye potensial her, og vi gleder oss til å høre mer om Of Ash and Steel i løpet av de kommende månedene. I mellomtiden kan du sjekke ut spillets Steam-side og se et galleri med skjermbilder nedenfor.