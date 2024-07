Førsteinntrykk av å spille League of Legends' nye champion: Aurora

HQ

Etter en lang pause bestemte jeg meg for å gå tilbake til League of Legends. Å komme tilbake til Summoner's Rift føles som å gjenåpne en bok du trodde var lukket for alltid, bare for å oppdage at den har blitt omskrevet og oppdatert. Med en flom av endringer i spillet, nye mestere og et oppgradert kart, har det vært litt av en utfordring å komme tilbake. Så i dag ville jeg benytte anledningen til å lansere en ny mester til å lage en artikkel og gameplay, og også dele inntrykkene mine av å komme tilbake til League of Legends etter så lang tid.

Siden jeg begynte å spille for rundt 12 eller 13 år siden, har spillet gjennomgått betydelige endringer. Det er utrolig hvor fort tiden flyr: så mye har endret seg siden jeg begynte i de tidlige sesongene, da det bare var en håndfull mestere å velge mellom -Annie, Ashe, Master Yi, og noen få andre. Jeg spilte League of Legends regelmessig de neste fem-seks årene. Jeg husker at jeg sluttet da Illaoi ble utgitt i 2015. Ikke fordi jeg sluttet å like det, men rett og slett fordi c'est la vie. Siden den gang har jeg spilt en og annen kamp, kanskje en eller to i året, men ikke så mye mer enn det.

Å komme tilbake til League of Legends etter så lang tid har vært en bittersøt opplevelse. På den ene siden føler jeg meg som en noob igjen (og det er ikke som om jeg var Faker før; jeg var også en noob den gangen, men nå enda mer), spesielt med alle de nye endringene. På den annen side er det en trøstende følelse å se at mange av elementene jeg elsket fortsatt er til stede. Kampene er fortsatt intense, fellesskapet er fortsatt lidenskapelig (noen ganger i overkant: i mitt første spill var det allerede en AFK-spiller på laget vårt), og utfordringen med å forbedre seg er like tiltalende som alltid.

Det første som fanget oppmerksomheten min var den store mengden nytt innhold som har blitt lagt til (er dette en god ting? Vel, vi kommer inn på det senere). Det er nye kart, spillmoduser og selvfølgelig et overveldende antall nye mestere. I stedet for å hoppe tilbake til mine gamle favoritter som Yasuo eller Zed (mine vanlige go-tos), bestemte denne ydmyke tjeneren seg for å spille et spill med den nye mesteren, Aurora, som et spørsmål om plikt. Hvis du har sett spillet, har du kanskje lagt merke til at det var litt rotete, gitt min manglende dyktighet og manglende kjennskap til mesteren. Men de kaller dem førsteinntrykk av en grunn, ikke sant? Og noen ganger, som jeg tror, er det ufullkommenhetene som gjør ting perfekte.

Aurora er en mester med et noe unikt konsept i Runeterras enorme verden. I motsetning til mange andre mestere er hun en Vastaya som skiller seg ut for sin evne til å samhandle med det åndelige riket - et aspekt som ikke har blitt utforsket dypt i spillets univers. Med sitt kaninheksaktige utseende kombinerer Aurora et søtt design med mystisk dybde, noe som gjenspeiler hennes forbindelse til ånder og hennes evne til å helbrede plagede vesener. Denne originaliteten er en del av en utviklingshistorie som begynte for seks år siden og kulminerte i en figur som, til tross for sin opprinnelse i ulike konsepter og noen utfordringer i den endelige designen, fanger essensen av en moderne og spirituell heks.

Mesteren har fanget oppmerksomheten min med sin høye mobilitet. Ferdighetene hennes, som kombinerer smidighet og publikumskontroll, er både tiltalende og allsidige. Imidlertid er hovedproblemet jeg opplevde med hennes ultimate evne, Between Worlds, da det skaper en visuell metning som gjør det vanskelig å oppfatte hva som skjer på slagmarken. Under kampene syntes jeg det var vanskelig å holde rede på hvor jeg var og hva som foregikk, noe som kan være en reell ulempe midt i alt kaoset. Og når det gjelder innovasjon, føler jeg ikke at hun tilbyr en spesielt forfriskende eller oppslukende opplevelse (utover et noe unikt konsept); snarere virker hun som en blanding av evner fra mestere vi har sett før.

Hvis du vil spille Aurora, bør du vite at hun utmerker seg i lagkomposisjoner som kan utnytte hennes mobilitet og omplasseringsevner, og er ødeleggende når den brukes strategisk. Selv om hennes ultimate har et bemerkelsesverdig konkurransepotensial, slik at dyktige spillere kan skape overraskende øyeblikk og snu tidevannet i en kamp, er hun også sårbar for lag som kan holde henne på avstand og kontrollere henne med mengdekontrolleffekter. Etter min erfaring kan Aurora skinne i kontrollerte situasjoner, men ytelsen hennes kan bli hindret i langdistansesammensetninger og mot fiendens kombinasjoner.

Så å spille med Aurora er en dynamisk opplevelse, takket være hennes smidighet som gjør det mulig å unnvike og angripe effektivt. Hennes ultimate gir ikke bare betydelig skade, men kontrollerer også slagmarken ved å bremse fiender, noe som gjør henne ideell for lagkamper og å legge press. Med sin blanding av mobilitet, mengdekontroll og skade, skiller Aurora seg ut som en spennende mester for å klatre på rangstigen, og passer godt i både midt- / toppfilen og støtterollen, og tilbyr fleksibilitet til spillerne.

Og det er alt for dagens førsteinntrykk: Jeg likte å spille med Aurora, men jeg kan ikke la være å lure på om League of Legends virkelig trenger så mange mestere. Selv om Aurora har sine fordeler, tilbyr hun ikke vesentlige innovasjoner som rettferdiggjør hennes tillegg til spillet. Det er et interessant tillegg når det gjelder spillets historie og historie, men når det gjelder spill, føler jeg at det bare forverrer følelsen av spillmetning - en følelse jeg har opplevd med dette spillet de siste årene. Jeg lurer på om tiden og ressursene som er brukt på å utvikle nye mestere, kunne vært brukt bedre på å forbedre andre aspekter av spillet.

Og misforstå meg ikke, jeg liker fortsatt å komme tilbake til spillet og spille noen kamper nå og da, så hvis du liker dette innholdet, vil vi fortsette å analysere nye mestere når de blir utgitt. Jeg kan imidlertid ikke la være å reflektere over den nåværende metningen og spillets fremtid. Det får meg til å tenke på Steve Jobs' filosofi, som fokuserte på enkelhet fremfor alt annet. Jobs mente at enkelhet ikke bare handlet om å designe visuelt rene produkter, men også om å strømlinjeforme brukeropplevelsen ved å eliminere unødvendige funksjoner og fokusere på det som er viktig. Det var det som gjorde Apple så fantastisk. Etter at Steve sluttet, så vi at Apple ekspanderte til et mangfold av modeller, noe som kan være forvirrende og overveldende for forbrukerne. Ikke bare det, men det blir også mer utfordrende å vedlikeholde hvert produkt på høyeste nivå når du må spre ressursene på så mange, i stedet for å fokusere på bare noen få. League of Legends ser ut til å følge en lignende vei: I stedet for å opprettholde et mer raffinert og strømlinjeformet utvalg av mestere, legger de stadig til flere og flere, noe som kan utvanne den generelle spillopplevelsen.

Jeg vet ikke med deg, men jeg savner de tidlige dagene fra 15 år siden da det bare var 17 mestere. I dag er det 168. Jeg er ikke sikker på hvor mye mer de kan innovere før kvantitet overvelder kvalitet. I stedet for å stadig legge til mer, er det kanskje bedre å fokusere på å raffinere og balansere det vi allerede har. Til syvende og sist vil bare tiden vise om denne strategien med å kontinuerlig legge til nye mestere vil fortsette å være til fordel for spillet, eller om det vil ende opp med å overvelde det. Jeg antar at det er slik det er i verden: kvantitet over kvalitet. Kanskje jeg begynner å bli gammel, men noen ganger lengter jeg etter enklere tider.