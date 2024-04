Førsteinntrykk av Paper Mario: The Thousand Year Door: En opplevelse som er mer enn papirtynn

HQ

Jeg starter disse førsteinntrykkene med en ansvarsfraskrivelse: Jeg har ikke spilt det originale Paper Mario: The Thousand Year Door. Jeg er faktisk ganske sikker på at jeg ikke har fullført noe Paper Mario-spill. Ja, kom igjen, buh meg, kast steinene dine, men jeg har spilt mye Mario i min tid. Fra mainstreamspill til spin-offs til Baby Mario-serien og nå sist Mario vs. Donkey Kong-remake, jeg har spilt som rørleggeren lenge nok til å ha gjort meg fortjent til rørinspeksjonssertifikatet mitt.

Som de fleste fans er det en litt nedslående følelse å vite at vi bare får nyinnspillinger av Mario resten av året, men de er en flott måte å vise Nintendos engasjement for figuren på, samtidig som de gir yngre fans en sjanse til å sjekke ut nye versjoner av klassiske opplevelser. Paper Mario: The Thousand Year Door har potensial til å bli det beste eksemplet på det hittil.

Vi åpner med nydelig, pittoresk grafikk som nok en gang viser Nintendos mestring av Switch. Utseendet til Paper Mario: The Thousand Year Door er tegneserieaktig og sjarmerende, og som du forventer føles det som tatt rett ut av en bildebok, men selv om det er veldig fint å se på, vet du at du ikke gjør konsollen din om til en trykkoker. Etter en kjapp mellomsekvens som setter opp historien vår, får vi litt tid til å ta tak i de viktigste elementene i dette Mario-rollespillet: utforskning og kamp.

Utforskningen av verden er utrolig kreativ i Paper Mario: The Thousand Year Door. Det er en morsom opplevelse som får deg til å tenke annerledes enn du ville gjort i en vanlig Mario-opplevelse. Tingene du vil samle inn, skinner ikke bare på et sted langt borte, du må ofte tenke som om omgivelsene er hentet fra et teaterstykke eller en bildebok for å forstå hva du trenger å gjøre. Bruk hammeren til å få en trestøtte til å ramle ned, eller hopp i et rør som transporterer deg til åser som ser ut til å være milevis unna, og som ellers er helt utilgjengelige. Det gir liv til verden som en egen karakter, like mye som en hvilken som helst annen person som bor i den.

Kampene så langt er kanskje mer av en blandet pose. Igjen er det en absolutt visuell fornøyelse, med mye variasjon i måtene du kan samhandle med fiender, gjenstander og til og med publikum som ser på sceneopptredenen der du og gruppen din kjemper mot et lag med Goombas. Jeg har imidlertid funnet ut at det du som spiller kan gjøre i kamp, bortsett fra å plukke opp gjenstander og et og annet power-up-angrep, kan bli ensformig, spesielt når kampene kommer tett og raskt. Gleden min har ennå ikke avtatt, og jeg er sikker på at flere medspillere og flere power-ups vil tilføre mer av det krydderet som variasjon er, men av og til har jeg mer lyst til å unngå kampene enn til å slå på alt med hammeren.

Jeg har ikke hatt sjansen til å virkelig sette tennene i Paper Mario: The Thousand Year Door ennå. Det er et tilstrekkelig langt spill. Sammenlignet med noe som Mario vs. Donkey Kong, som du kan fullføre på rundt 8-10 timer, får du en mye mer omfattende, skikkelig RPG-opplevelse her, og det er bra. Som du kan forvente, kommer det med den forventede oppgraderingsmekanikken, utstyr å bruke og en historie å fordype deg i. Til tross for sceneoppsettet, ikke forvent en Shakespeare-fortelling her. Paper Mario: The Thousand Year Door Fortellingen er enkel, men i den enkelheten er den så langt veldig effektiv. Det er et mysterium rundt stjernene, prinsesse Peach, og din søken vil se deg dra til alle hjørner av spillets verden. Som sagt, standardkost, men det har den tidløse underholdningsverdien som går igjen i alle Marios eventyr. Dialogen er velskrevet og akkompagnert av noen flotte lydeffekter.

Så langt er jeg positivt overrasket over Paper Mario: The Thousand Year Door. Fra å forvente et søtt, men ganske forglemmelig Mario-spin-off, som bare fyller ut tiden frem til vi får et nytt hovedspill i 3D (jeg håper fortsatt på det, Nintendo), til å bli investert i dette engasjerende rollespillet, med sin imponerende lyd, grafikk og utforskning. Etter å ha undersøkt litt rundt, har jeg sett hvordan dette spillet så ut på Gamecube også, noe som bare bidrar til at opplevelsen som snart kommer ut føles så mye ferskere, selv om originalen er nesten 20 år gammel.