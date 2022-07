Førsteinntrykk: FIFA 23 gir oss håp om kraftige forbedringer

HQ

Når FIFA 23 slippes senere i år blir det den siste utgaven av EA Sports' langtlevende serie. Dette blir den 30. utgaven av den 29 år lange serien så uansett hvordan jeg så på det på forhånd klarte jeg ikke å la være å føle at jeg var med på et historisk øyeblikk da jeg først prøvde spillet. Det positive for fotballfans er derimot at selv med nostalgi til side føles spillet veldig bra til å være en tidlig utgave.

På turen fikk jeg en del inntrykk og informasjon, og noe av det kan jeg ikke dele her, men det jeg kan si er at FIFA 23 virker å være et par hakk opp fra forgjengeren FIFA 22 i form av ren spillbarhet.

Jeg har alltid syntes at FIFA har vært litt for stivt og forutsigbart med tanke på spillerbevegelighet, men nå virker det som de har funnet en langt mer flytende og passende løsning i de kampene jeg testet 1-mot-1 mot andre. Det kan tenkes at det var HyperMotion 2-teknologien og animasjonene (jeg kommer nærmere inn på dette samt noen andre moduser og nye funksjoner i nær fremtid) eller så kan det være en av de mange andre tingene som nå virker å sømløst fungere etter at de har gjort forbedringer til de datastyrte spillerne, men jeg følte bedre tilknytning til både spillere og banen via kontrolleren. Endelig kan jeg si at det føltes rett og slett naturlig.

PSG's Kylian Mbappé og Chelseas Sam Kerr pryder coveret til FIFA 23.

Det finnes som sagt noe jeg ikke kan dele riktig enda med tanke på spilleranimasjoner og lignende, men det jeg kan si er at jeg likte noen av de nye kontrollene og mekanismene. Som for eksempel straffespark som har fått en overhaling og kombinerer bruk av riktig timing og et emosjonelt element i form av en pulserende, krympende sirkel for å avgjøre tidspunktet hvor det er best å skyte.

Jeg spilte med PSG, Atlético, Real Madrid og noen andre lag, og for det meste så oppførte lagene og spillerne seg på en gjenkjennbar måte. Jeg simpelthen elsker den nye måte å få til kraftfulle skudd, og jeg så et godt antall nye animasjoner, og noen av de var så diskré at jeg trengte repriser for å se hvor brilliante de var.

Før jeg reiste til Canada spilte jeg noen kamper med FIFA 22 for å friske opp minnet mitt, og for å legge merke til eventuelle endringer, og dette var ganske nyttig. Husker du hvordan kontringsspill var ekstremt effektivt, hvordan forsvarslinja var helt ut av posisjon og hvordan angrepsrekka var altfor gira på å komme inn i boksen? Det føltes absolutt ikke like ille nå. Jeg trenger selvsagt flere timer for å gjøre en full anmeldelse, men det virker som de har hørt på tilbakemeldinger og de har visstnok planer om å gjøre det gjennom hele sesongen videre.

Denne presse-versjonen jeg fikk prøve var på PlayStation 5, men det er verdt å merke seg at dette blir det første FIFA-spillet i historien som får mulighet til spilling på tvers av konsoller. Du kan spille både med og mot spillere på Xbox Series S|X, Stadia og PC ettersom disse nå er blitt oppgradert til nåværende spillmotor. Dette vil gi oss den største spillerdatabasen noen sinne, og det samme gjelder for PlayStation 4 / Xbox One som vil dele sin base, men da uten mulighet til å spille mot de andre, og uten HyperMotion 2 og andre grafiske oppgraderinger.

Jeg skulle ønske jeg kunne fortalt mer akkurat nå ettersom dette spillet kommer til å bli, i tillegg til å være et historisk vendepunkt i serien, enda en massiv produksjon ("det største FIFA-spillet noensinne"), men så langt er dette mitt førsteinntrykk av FIFA 23. Jeg ble gira av spillets flyt, responsivitet og naturlige følelse, og jeg følte meg ikke lurt av spillet. Med andre ord ser det bra ut for den kommende sesongen.