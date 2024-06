Førsteinntrykk med Citadelum: Tommel opp eller tommel ned?

Jeg husker jeg leste en artikkel for ikke så lenge siden som sa at menn tenker på Romerriket nesten daglig. Jeg er ikke sikker på om jeg er så langt, men på en måte kan jeg relatere meg til det, selv om jeg fortsatt ikke helt forstår hvorfor. Er det på grunn av den konstante strømmen av filmer, serier og videospill som er basert på det? Eller kanskje media eksisterer fordi vi tenker på det hver dag? Hva kom først, høna eller egget? Og enda viktigere, hvorfor skulle jeg bry meg så mye om enda et spill blant de mange, mange andre om disse karene i toga og sandaler? Hva er det som skiller dette spillet fra de andre?

Mitt første møte med et strategispill, så langt tilbake jeg kan huske, var med Dragons of Atlantis på Facebook. Er det noen som husker den tiden? Jeg husker ikke så mye, men jeg husker tydelig hvordan barnet jeg var den gangen var betatt av tanken på å bygge og styre sitt eget imperium, delta i kamper og erobre alt som kom i veien. Det var riktignok ikke det beste spillet, men det var det som virkelig fenget meg. Det var et hardt slag da det ble fjernet fra plattformen, og siden den gang har jeg slitt med å finne strategititler som kunne fenge meg like mye som den første kjærligheten (og jeg har prøvd ganske mange). Denne gangen ga jeg demoen Citadelum en sjanse, og i dag er jeg her for å dele inntrykkene mine om det.

I de tidlige stadiene av demoen, som er tilgjengelig på Steam, fornemmer man umiddelbart at utviklingsteamet har jobbet grundig med å fange essensen av Romerrikets æra. Helt fra starten av imponerer Citadelum med sine detaljerte omgivelser. Konstruksjonsmekanikken er mangfoldig, og spenner fra å bygge hus til å forvalte grunnleggende ressurser som vann og mat gjennom akvedukter og gårder. Oppmerksomheten på historiske detaljer er bemerkelsesverdig, og minner om klassiske strategispill, men i en mye mer spesifikk kontekst.

Det første oppdraget går ut på å nå en befolkning på 35 plebeiere, sende 75 enheter med stein til Roma og opprette en handelsrute med byen Vettona. Det jeg la mest merke til, var inkorporeringen av gudene, som jeg mener er et godt grep for å skille seg ut fra konkurrentene. I demoen har jeg imidlertid ikke hatt mulighet til å utforske denne funksjonen i detalj. Jeg må også nevne at mange aspekter ved spillet på noen måter minnet meg om Dragons of Atlantis: til og med gudene og hvordan du interagerer med dem (selv om jeg ikke kunne oppleve det på nært hold), men jeg byttet selvfølgelig ut drager med guder fra det romerske panteonet.

I denne tidlige versjonen er det én ting jeg vil kritisere, og det er at noen bygninger, som brannstasjonen, burde ha en større innflytelsesradius. Ellers ender man opp med å bygge helt bananas bare for å slukke en enkel brann. De tok vel ordtaket "Roma ble ikke bygget på én dag" litt for bokstavelig her. Ja, selvfølgelig! Spesielt når det brenner ned med jevne mellomrom! Etter så mange branner ender du bokstavelig talt opp med å fikle mens Roma brenner (og jeg nekter å bruke Nero Burning Rom-memet her).

Jeg vet ikke hvordan det fullstendige spillet vil bli, men Citadelum's demo tilbyr et rikt utvalg av mekanikker. Prøv det, så får du se. I løpet av den timen jeg spilte, får du, i tillegg til grunnleggende konstruksjon og administrasjon, oppleve andre funksjoner som å utforske kartet, opprette handelsruter, administrere skatter og føre tilsyn med befolkningens helse og underholdning. I tillegg tror jeg at inkluderingen av mytologiske elementer i fullversjonen vil gi oss et interessant ekstra lag med strategi. Og selv om demoen bare er en liten forsmak på hva som kommer, gir Citadelum allerede en pekepinn på potensialet. I tillegg øker utsiktene til fremtidige oppdateringer med forbedringer og feilrettinger forventningene mine til den endelige versjonen.

Og det er ikke bare det at Citadelum minner om klassikere i bybyggingssjangeren; det løfter konseptet ved å integrere historie og mytologi på mesterlig vis. Jeg tror ikke det er et spill som vil appellere til alle strategientusiaster, men snarere til dem som er spesielt interessert i denne perioden. Selv om de, som jeg nevnte tidligere, ser ut til å være ganske mange. Jeg antar at når én dør lukkes, åpnes en annen.

Jeg tror imidlertid at den største utfordringen spillet kan møte er den direkte konkurransen. Sammenlignet med andre titler i sjangeren som fokuserer på antikkens Roma, som Caesar eller Grand Ages: Rome, skiller Citadelum seg ut med sin vektlegging av mytologi og sin omhyggelige historiske fremstilling. For entusiaster av ren strategi tilbyr spill som Total War: Rome II en mer fokusert opplevelse av militær taktikk og styring av store imperier.

Vi kan ikke felle en endelig dom før vi har spilt hele spillet, men foreløpig etterlater det et inntrykk av at hvis du først og fremst er interessert i dyp og kompleks strategi, finnes det sannsynligvis mer dedikerte alternativer som Total War: Rome II, som tilbyr et sterkere fokus på strategiske og taktiske aspekter. Jeg synes imidlertid at Citadelum fremstår som et utmerket valg innenfor en spesifikk nisje - morsomt og tilgjengelig, spesielt som et utgangspunkt for dem som ønsker å fordype seg i strategispill som foregår i denne epoken. Dette er takket være det brede spekteret av spillmuligheter, den oppslukende settingen og integreringen av mytologiske elementer. Alt handler om personlige preferanser. Uansett hva du velger, fører alle veier til Roma.