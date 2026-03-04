Denshattack! er et vanvittig og krevende arkadespill som fornyer sjangeren

HQ

Det er lite plass til enspilleropplevelser i forkant av videospill. I dag, med all oppmerksomheten (og budsjettene) til de store selskapene investert i stadig mer generiske og upersonlige spill-som-en-tjeneste-tilbud, er den eneste måten for spillere å finne noe mer "klassisk" på, å lete blant uavhengige utviklere. Heldigvis har vi nå flere små kreative team på jobb enn noen gang før. Og derfra kommer selvfølgelig slike usannsynlige og fantastiske ting som Denshattck!

Undercoders er et lite spansk studio med en lang historie. Blant de nyeste og mest kjente verkene er Treasures of the Aegean og Koa and the Five Pirates of Mara. I sistnevnte var det allerede en viss tendens til fartsfylte plattformer og nøyaktig karakterkontroll, som på en eller annen måte har utviklet seg, tatt fart og til slutt blitt et merkelig togarkadespill med mange likheter med Tony Hawks spill og arven fra Olli Olli-serien, fra den nå nedlagte Roll7.

I en dystopisk, men nær fremtid er Japan herjet av en katastrofe som har tvunget den overlevende befolkningen til å søke tilflukt i isolerte sfærebyer rundt om i landet. Den eneste måten å kommunisere med hverandre på er gjennom lyntoget eller Shinkansen, og selv da er det ikke en enkel reise: Avskårne, ødelagte eller rett og slett ufremkommelige spor gjør at verden setter sitt håp til de beste lokomotivførerne, Denshattakers. Og det er her vi kommer inn i bildet, som en ung budjente som plutselig må konkurrere om å bli landets beste lokfører.

Med dette premisset som er en anime-serie verdig, tar vi kontrollene og setter oss på sporet, og det vi umiddelbart legger merke til, i tillegg til at Denshattack! er veldig raskt, er at det er veldig presist. Kontrollene er veldig fine og reagerer med presis nøyaktighet, noe som er den første barrieren å overvinne. I tillegg til å lære deg å ta svinger (med en drift som ligner på Mario Kart), må du også hoppe over baner og utføre stunts som er en profesjonell skater verdig, mens du skifter underlag, flyr over skoger og bygninger og ber om at du ikke krasjer inn i noe i 500 km/t. Men du kommer til å gjøre det mye. Det kan virke forvirrende til å begynne med, men selv jeg, som har svært liten erfaring med denne typen spill, klarte å få taket på det og komme i mål, selv om jeg vil vente med tidskjøringen til den endelige versjonen kommer ut den 17. juni.

For da må jeg ha lært meg å gjøre ollies, kickflips og 720º-svinger med et 50 tonn tungt tog i luften mens jeg krysser en foss som renner mellom ruinene av to skyskrapere. I tillegg til de åpenbare kjøreferdighetene som Denshattack krever, er det andre hovedpunktet som sporene i dette spektakulære spillet kjører på, det fantastiske kunstverket. I tillegg til detaljrikdommen i selve toget som kan tilpasses, og bakgrunnen og omgivelsene i dagens Japan, fulle av reklame, neonlys og fargerike plakater, minner estetikken i Denshattack om en anime-serie. Du vil se ord eller onomatopoetiske lyder skrevet med kanji-tegn når du bremser, sklir eller øker farten mens du passerer gjennom power-ups, som er like fargerike som bakgrunnen. Og selv om alt skjer på brøkdelen av et sekund, skaper musikken, fargene, farten og gnistregnet fra skinnene sammen noe helt spesielt.

Som jeg sa innledningsvis, er det ikke lett å slå seg inn på enspilleropplevelser, og arkadetitler er ikke like populære som de en gang var, men jeg håper og tror at alle, selv de som aldri har stått på et brett med Tony Hawk Pro Skater eller Olli Olli World, vil gi Denshattack! en sjanse, i det som kanskje er en av de friskeste og mest tiltalende opplevelsene denne sommeren har å by på.