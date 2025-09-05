The Blood of Dawnwalker føles mer som Batman/Dishonored enn som The Witcher

HQ

Jeg hadde en idé om hva jeg kunne forvente meg av The Blood of Dawnwalker før jeg deltok på Bandai Namcos demo bak lukkede dører på deres katedrallignende Gamescom-stand, der en gjeng fra Rebel Wolves var klare til å vise oss nysgjerrige sognebarn hvordan deres action-RPG fremmer valgfrihet via en fersk pre-beta-versjon for PC.

Utviklerne har designet de fleste av spillets systemer med tanke på spillerens valgfrihet, og det gjelder både fortelling, kamp, oppdragsstruktur og til og med selve tiden. Men før vi dykker dypere inn i det, innstillingen.

Året er 1347, i nærheten av byen Svartrau. Vi er vitne til spillets blodige, iscenesettende introsekvens, der en far flykter med et lite barn, det såkalte "forbannede barnet" som nå er tatt til fange og skal ofres, ettersom det her "ikke er noe unntak for barn", som uansett anklages for å spre pesten. Rett før det fatale slaget, stormer en gruppe halvmenneskelige monstrøse skapninger inn, overfaller og myrder prestene brutalt, og nipper til litt friskt blod mens de er i gang. De har fulle Vrakhiri (vampyr)krefter, siden det er i nattemørket. En av dem farer rundt og tar form av svart røyk, en annen bruker Force-lignende telekinetiske krefter. "Hun trenger hjelp!", skriker den livredde faren, som frykter at den lille jenta hans uansett vil bli slaktet. "Jeg er livet. Jeg er døden. Jeg er alt midt imellom", utbryter lederen av angriperne, mens han holder for munnen til barnet. Er hun død? Er hun magisk helbredet? Snarere er hun nå også vampyr, på godt og vondt.

Spol frem til dag 9 i selve spillet. Den ene utvikleren kontrollerer hovedpersonen Coen, mens den andre forteller oss mer om dette "historiedrevne, åpne rollespillet som foregår i en mørk fantasi fra 1300-tallets Sentral-Europa", da vi er i ferd med å se en full oppdragsgjennomgang i to mulige former, eller tilnærminger. Oppdragsloggen lyder "En munk og en helgen".

Hovedmålet i The Blood of Dawnwalker er satt fra første stund. Du må redde familien din i løpet av 30 dager, og i demoen hadde vi bare 21 dager igjen. "Dag 9" ser altså ut som et sted mot slutten av den første tredjedelen av hele spillet. Men ikke bli stresset allerede, Pikmin -spiller. Tiden som går er ikke 1:1, og heller ikke bokstavelig, da den behandles mer som en milepælsmarkør, "en ressurs mer enn en klokke", som utviklerne ble enige om å kalle det. Det betyr at for noen handlinger vil du bli advart om at de bruker en viss tid. De vil ta så og så lang tid, noe som gjør at spillet og historien utvikler seg etter hvert, og så ja, forteller deg "Klokken tikker - tiden har gått". Vi må vurdere hva vi synes om denne mekanikken når vi har spilt spillet fullt ut, men foreløpig virket den smart og godt implementert, og ikke noe som skynder spillere eller kunstig utgjør deres sanne byrå.

"Gå til Svartrau-katedralen", ledeteksten på skjermen spilleren mot neste mål. Et legendarisk sverd ligger visstnok gjemt et sted i katedralens krypt, og det er flere måter å nærme seg jakten på denne kantede skatten på. Litt som i The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kan du velge når du kommer hit, etter mer eller mindre forberedelser (utstyr, nivellering, evner), dag eller natt. Spillutvikleren valgte sistnevnte for å vise frem noen av hovedpersonens Vrakhiri krefter. Det viser seg at Coen er en vampyr om natten, en slags kriger / magiker om dagen, den spennende dikotomien forårsaket av en sølvrelatert hendelse tidligere i livet hans og faktisk inspirert av varulver. Vi fikk eksklusiv innsikt i saken fra spillregissør Konrad Tomaszkiewicz selv her.



Både arkitekturen og måten du beveger deg gjennom den på, minnet meg om Dishonored. Kraften Plane Shift gjør at Coen kan gå på vegger, noe som gir en ny bokstavelig betydning for vertikalitet i The Blood of Dawnwalker, mens Shadowstep er mer som en røykfylt, rask teleportering, som Blink i den tidligere nevnte immersive simuleringen. Når han har sneket seg inn i katedralens vegger, ser Coen hvordan de utfører Blood Baptism, et ritual for "blodguden". Og herfra utspilte et av de mest spennende øyeblikkene i demoen seg: Coen begynte å oppføre seg som en ekte detektiv, som en slags Batman i Arkham spillene, eller til og med som The Witcher i TV-serien.

Med sin svært passende Henry Cavill-lignende stemme kommenterer han når du fokuserer på detaljer av interesse, og noen av dem fungerer som faktiske samleobjekter eller mellomtrinn i det aktuelle oppdraget. Hvis du for eksempel "undersøker katedralens fresker fra stillasene", får du litt mer data, historie og bakgrunn om hva som foregikk innenfor disse veggene i gamle dager. Sammen med leting på gårdsplassen (noe du naturligvis bare kan gjøre om natten, og det har mer å gjøre med din evne til å skjule deg enn med vampyrkreftene dine), og ved å finne ledetråder i de forskjellige bygningene Shadowstepping på sin vei, lærer Coen mer og mer om en eller annen "Sanctus Mihai", som eide det legendariske sølvsverdet han var på utkikk etter: "Anno Domini 1272", og nå vet vi hvor han ble begravet og hvor vi skal finne levningene hans, et sted der en hårreisende stønn kan høres bak veggen.... For å være ærlig, så tilfører det detektiviske laget premisset en veldig attraktiv kant; i hvert fall for meg, og i hvert fall så langt.

Ettersom den første demoen foregikk om natten, ble vi ofte vist noen alternativer hvis vi skulle ta dagversjonen av det samme oppdraget i det Rebel Wolves kaller en "dual gameplay loop" i en "narrativ sandkasse". Buzzwords til side, dagoppgaven består av mer dialog og å finne nøkkelen til krypten, i stedet for å dra nytte av Vrakhiri -evnene. Etter å ha deltatt på en live Blood Baptism på dagen, og på samme måte som i L.A. Noire, ved å gjøre ærend, snakke med flere personer og ta valg i den forgrenede dialogen (for eksempel ville det å skrifte til fader Florin ha gitt mer informasjon - "for å bli frelst må vi alle omvende oss"), fikk vi flere ledetråder og fikk diakonens tillit, mens vi lette etter vaktmester Radu i det nærliggende almisjonshuset.

På tide å undersøke den hjemsøkte asylbygningen ved igjen å bruke en Batman-lignende Focus -modus som fremhever omgivelsene, bare for å finne synger av forråtnelse og et benhus. "Mange døde her i isolasjon", men møll, som sies å tiltrekkes av gjenstander med makt eller magi, flakser i nærheten, noe som tyder på noe friskere. Stakkars Radu, som Coen nå må møte som "The Almshouse Monstrosity", hadde forvandlet seg til en Muroni, en slags glitchende vampyr, og etter å ha sendt ham til evig hvile, blir "tving sjel"-besvergelsen tilgjengelig for Coen (i dagslys, siden det bare er i sin menneskelige form) for å hente ut mer informasjon fra de døde, til og med ved å bruke gjenstander som katalysatorer for ytterligere effekt.

Kort fortalt jobbet vaktmesteren for den eldgamle udøde/vampyren/prestinnen Xanthe, og det hele gikk åpenbart galt, og bak den samme veggen som vi så før, befant sverdet seg faktisk, eller en bedragersk kopi, men også en overraskende nok fortsatt levende Saint Mihai, som fortsatt holder rundt sverdet og er gal/gammel nok til å tro at Coen/du er Saint Tobias, noe som utløser bossmøtet for hele denne oppdragslinjen. Når du har beseiret ham, avslører katedralens tidligere skytshelgen, som har hver sin farge på øynene, akkurat som Coen: "Er du en Dawnwalker som meg? De har ikke funnet deg ennå", og gir hovedpersonen vår to nye mål: å finne de andre fragmentene og smi om det legendariske Khoboldin-sverdet, og å stole på Augurs for å oppnå dette, siden en større ondskap er i ferd med å vekkes til live.

Nå er det greit med dualiteten, vampyr/magiske krefter og etterforskningsdelen, men hva med kampene? Jeg har med vilje unngått dette spørsmålet, helt til nå. Den ble sterkt kritisert i tidligere versjoner, og nå har den blitt betydelig justert basert på tilbakemeldinger fra fellesskapet, samtidig som jeg har forsøkt å beholde en viss variasjon og frihet i spillestilen. Bortsett fra Radu the Muroni og sent Mihai, så vi Coen kjempe mot grupper på 3-4 grunts, både med og uten vampyrevner. Kameraet er nå trukket litt tilbake for kamp og utforskning, og selv om animasjonen helt klart trenger litt arbeid, så den faktisk mer flytende og tilpassbar ut. Du kan bruke Coens klør til CQC i stedet for et sverd, og aktive evner setter ikke lenger spillet på pause, men går bare inn i sakte film. Det er rask tilgang til gjenstander, og spillerne kan velge mellom mer strategiske og ARPG-mekanikker, med automatisk blokkering (koster utholdenhet) eller retningsbestemt (får utholdenhet og evne til å parere) angrep og forsvar, som begge kan kombineres for å imøtekomme enhver smak.

Det ser bedre ut i den avgjørende henseenden, og de tre ferdighetstrærne, med Vrakhiri, Human og Mixed så stilige og spennende ut, med oppgraderbare trekk som Shadowstep som gir klare fordeler i kamp, som Mihau viste Coen på den harde måten.

Så, veldig bra og lovende for en "fortsatt grov alfa", ettersom vi forventer å se finere grafikk og enda mer raffinert kamp når betaen kommer tidlig neste år. Selv om jeg setter pris på det arkitektoniske arbeidet som søker autentisitet, er det fortsatt tydelig grovt rundt kantene, og bare Mihais "vakkert" gjengitte tenner og hud overbeviste grafisk på dette stadiet. Jeg liker også hvordan hele tidsmåleren, kostnadene og hele tidslinjen er integrert i spillets brukergrensesnitt og menyer, og det konseptet, sammen med hele den etterforskende tilnærmingen, kan gjøre "nok et mørkt fantasy-ARPG" til noe helt spesielt, så lenge halv-menneske, halv-vampyr Coen selv også går lenger enn "halv-overbevisende". Jeg forlot i hvert fall katedralen med en tørst etter å sette tennene i dette med en skikkelig forhåndsvisning før The Blood of Dawnwalker slippes en gang i 2026.