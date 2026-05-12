Førsteminister trekker seg fra Keir Starmers regjering, og flere krever statsministerens avgang

Etter at den britiske statsministeren Sir Keir Starmers tale ikke klarte å gjenopprette tilliten til hans lederskap, har flere parlamentsmedlemmer og den første ministeren fra hans regjering trukket seg, og krever at han går av i samme slengen. Labour har i stor grad blitt kastet ut i kaos etter lokalvalgresultater som har blitt sett på som katastrofale for den sittende regjeringen. Reform UK og De grønne har utkonkurrert Labour i mange kommunestyrer, selv om partiet fortsatt kontrollerer det store flertallet av kommunestyrene.

I følge The Guardian har Labours minister for devolusjon, tro og lokalsamfunn blitt den første ministeren som har gått av for å kreve Keir Starmers avgang. Miatta Fahnbulleh sa "Jeg oppfordrer statsministeren til å gjøre det rette for landet og partiet og sette en tidsplan for en ryddig overgang."

Starmer ser imidlertid ikke ut til å ha noen plan om å gå noe sted. Ifølge No. 10 sa Starmer "Som jeg sa i går, tar jeg ansvar for disse valgresultatene, og jeg tar ansvar for å levere den endringen vi lovet. De siste 48 timene har vært destabiliserende for regjeringen, og det har en reell økonomisk kostnad for landet vårt og for familier. Labour har en prosess for å utfordre en leder, og den har ikke blitt utløst. Landet forventer at vi fortsetter å regjere. Det er det jeg gjør, og det er det vi må gjøre som regjering."

Tidligere skyggekansler John McDonnell hevder at parlamentsmedlemmene som trekker seg og krever at Starmer skal gjøre det samme, opptrer som en del av et "kupp" satt i gang av helsesekretær Wes Streeting. Det antas at Streeting kan være et av toppvalgene til å overta Starmers rolle som statsminister dersom han går av.