Førstepersons psykologisk skrekkspill Don't Fret lanseres i oktober

The Future Games Show: Summer Showcase har kommet til en slutt etter å ha gitt fansen oppdateringer om en rekke spennende og lovende kommende videospill, inkludert hovednummeret Exodus.

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En annen utvikler som var til stede inkluderte Scary Kid Studios, som dukket opp på utstillingsvinduet for å dele en oppdatering om deres psykologiske action-skrekkspill kjent som Don't Fret. Tittelen er et ordspill som kombinerer skrekkundertoner med viktigheten av musikk og lyd i spillet, ettersom dette er et prosjekt der støy er både din redning og undergang.

Premisset i Don't Fret er å rømme fra en musikkskole kjent som Harmonic Heights. Du spiller som en sansende gitar ved navn Fret, som får vite om skolens mørke hemmeligheter og til slutt bestemmer seg for å avsløre disse hemmelighetene, slik at hele verden får vite om dem. Det finnes naturligvis vesener som helst skulle sett at dette ikke var tilfelle, og derfor må Fret gjemme seg, unngå, overliste og på andre måter holde seg utenfor rekkevidden til de "dypt forskrudde vesenene", som det heter i pressemeldingen, som jakter på Fret.

Med alt dette i tankene, under Future Games Show, avslørte Scary Kid at vi snart skal spille Don't Fret, ettersom spillet offisielt vil lanseres på PC så snart som 1. oktober. Det var tidligere informasjon om at spillet også vil komme til PS5 og Xbox Series X / S, men det er uklart om denne debuten vil bli matchet på disse plattformene, eller om konsollfans må vente litt lenger.

Med lanseringen som kommer opp, kan du se noen nye bilder fra Don't Fret nedenfor, som former seg til å være en annen godbit for skrekkelskere denne kommende skumle sesongen.