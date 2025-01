Førsteutgaven av Harry Potter-boken ble nesten kastet

HQ

En førsteutgave av Harry Potter og de vises stein ble reddet fra å bli kastet i en søppelhaug, og forventes nå å bli solgt for titusenvis av pund på auksjon.

Ifølge BBC ble boken oppdaget av auksjonarius før den kunne kastes. Det forventes å være en av 500 innbundne eksemplarer av bestselgeren, som kommer fra det første opplaget noensinne. Daniel Pearce, leder for NLB Auctions i Devon, sier at det er deres største funn.

"Familien er henrykt, de hadde ikke forventet det i det hele tatt ... det vil være viktige penger for dem, og den har stått på en hylle i 20 år."

Boken ble funnet blant eiendelene til en avdød mann, og når den kommer på auksjon, forventes den å bli solgt for rundt 40 000 pund. Harry Potter-objekter har gått for mye, mye mer tidligere, for eksempel en illustrasjon som innbrakte 2 millioner dollar, så kanskje samlere kan betale enda mer for dette originale objektet.

