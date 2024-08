Forstyrr Gargamels onde planer i The Smurfs: Dreams i oktober

HQ

Hvis du har lett etter et nytt plattformspill å kaste deg over i oktober, har Microids kanskje den perfekte løsningen for deg. Dette 3D-plattformspillet, kjent som The Smurfs: Dreams, handler om å forpurre Gargamels onde plan om å fange smurfene i en drømmetilstand, ved å gå inn i smurfenes drømmer og vekke dem opp fra innsiden og ut.

Spillet vil inneholde fire verdener å utforske og 12 nivåer å overvinne, i tillegg til 16 minispill å mestre. Det vil kunne spilles alene og i samarbeid med en venn, og det vil by på tilpasningsmuligheter for å gjøre smurfen din til din egen, og tilby måter å forbedre Smurf Village med hver smurf du vekker.

Mens du må vente til 24. oktober for å spille spillet på PC og konsoller, kan du sjekke ut spilltraileren for tittelen nedenfor.