Forsvar den mørke tronen din som Dracula i ReVamp

Vi er vant til å se Dracula som en klassisk skurk i dataspill (Castlevania er et godt eksempel på dette), men det er ikke så vanlig å oppleve at selv om han er "skurken" i historien, så er vi faktisk på hans side. Og det er det perspektivet vi spiller fra i ReVamp.

ReVamp er et roguelite tower defence-spill der vi spiller som Dracula mens vi gjenoppbygger slottet hans, trener opp de udøde hordene hans og forsvarer tronen hans - en situasjon som er en mellomting mellom bot og forbannelse for at han ikke klarte å redde sin elskede.

ReVamp Dracula ble vist frem på Galaxies Spring Showcase med en kunngjøringstrailer, selv om det ennå ikke har noen utgivelsesdato på PC, som er den eneste bekreftede versjonen. Sjekk det ut nedenfor.