Forsvarets Efterretningstjeneste advarer mot en mulig militær konflikt mellom Russland og Europa innen fem år

HQ

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) utga denne uken en trusselvurdering som understreker den økende risikoen for en storstilt militær konflikt mellom Russland og Europa i løpet av de neste fem årene.

FE bekrefter at Danmark selv ikke er umiddelbart truet av et konvensjonelt angrep, men advarer om at Grønland og Færøyene er mer sårbare på grunn av deres strategiske betydning.

Etterretningsvurderingen avslører at Russland har modernisert sin militære kapasitet betydelig og økt produksjonen, noe som kan bli brukt mot NATO hvis krigen i Ukraina stopper opp eller fryser inne.

Mens Russlands ambisjoner i stor grad er rettet mot regionen nord for fastlandet, inkludert Nordpolen, antyder FE at Danmarks territorier i Nord-Atlanteren kan bli en forlengelse av Russlands bredere geopolitiske mål.

Etterretningstjenesten understreket at Grønland og Færøyene har større verdi for Russland i de strategiske forbindelsene med USA enn med Europa, på grunn av deres nærhet til viktige nordamerikanske forsvarsruter og arktiske interesser.

Denne dynamikken kan redusere sannsynligheten for en direkte militær konfrontasjon med Danmark, men samtidig øke innsatsen i en bredere kontekst av NATOs forsvarsstrategi. Inntil videre gjenstår det å se hvordan denne nye militære holdningen vil påvirke stabiliteten i Europa og de nordlige områdene.