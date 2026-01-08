Forsvarsaksjer i Europa når historisk toppnivå etter at Trump lanserer høyere forsvarsbudsjett i USA

HQ

Europeiske forsvarsaksjer klatret til nye rekordhøyder torsdag, etter at investorene reagerte på Trumps krav om en dramatisk økning i USAs militærbudsjett, noe som førte til en kraftig oppgang i de bredere luftfarts- og forsvarsindeksene.

Trumps forslag om å øke det amerikanske forsvarsbudsjettet for 2027 til 1,5 billioner dollar (opp fra en bevilgning på 901 milliarder dollar for 2026) bidro til å vekke fornyet investorinteresse for forsvarsleverandører på begge sider av Atlanterhavet. Europeiske våpenprodusenter som britiske BAE Systems ledet an i oppgangen, med en aksjestigning på mer enn 6 %, mens tyske Rheinmetall, italienske Leonardo og andre også kunne notere solide oppganger.

BAE Systems // Shutterstock

Oppgangen understreker hvordan geopolitiske spenninger (fra Russlands krig i Ukraina til mer generelle bekymringer for den globale sikkerheten) driver etterspørselen etter militært utstyr og øker tilliten til inntjeningen i forsvarssektoren. Den europeiske luftfarts- og forsvarsindeksen steg så mye som 2-3 % før den falt noe tilbake, noe som markerte et historisk toppnivå for referanseindeksen.

Noen analytikere bemerker at oppgangen ikke bare gjenspeiler Trumps ambisjoner om å øke pengebruken, men også forventninger om økte forsvarsbudsjetter blant europeiske regjeringer selv. Kombinasjonen av robust etterspørsel og økt sikkerhetsfrykt har bidratt til en jevn strøm av institusjonell kapital inn i forsvarsrelaterte aksjer i år.

De europeiske markedene for øvrig hadde imidlertid en blandet utvikling, der enkelte sektorer sakket akterut etter hvert som investorene avveide effekten av andre økonomiske data. Styrken i forsvarsaksjer understreker likevel hvordan militærutgifter og geopolitisk risiko i økende grad preger markedssentimentet i 2026.