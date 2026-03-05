Forsvarsleverandører vil droppe Anthropic AI etter Trump-forbud

HQ

Store amerikanske forsvarsfirmaer, inkludert Lockheed Martin, forventes å fjerne Anthropics AI-verktøy fra leverandørkjedene sine etter president Donald Trumps forbud mot føderal bruk av selskapets Claude-system, ifølge Reuters.



I forrige uke beordret regjeringen en seks måneder lang utfasing av Anthropics teknologi i alle føderale etater. Forsvarsminister Pete Hegseth gikk enda lenger, og uttalte at entreprenører, leverandører eller partnere som gjør forretninger med det amerikanske forsvaret, ikke kunne delta i kommersiell aktivitet med Anthropic, med henvisning til nasjonale sikkerhetshensyn.

Juridiske eksperter har stilt spørsmål ved om Pentagon har myndighet til å pålegge private entreprenører en så omfattende restriksjon, noe som tyder på at tiltaket kan bli utfordret i retten. Anthropic har sagt at de vil bestride forbudet, og hevder at forsvarsdepartementet mangler lovfestet myndighet til å hindre entreprenører fra å bruke verktøyene sine utenfor statlig arbeid.

Til tross for det usikre juridiske grunnlaget, sier advokater som jobber med offentlige kontrakter at firmaer som er avhengige av Pentagon-kontrakter, sannsynligvis vil etterkomme forbudet raskt for å unngå å sette tilgangen til den føderale regjeringens årlige budsjett på flere billioner dollar i fare. Lockheed Martin sa at de ville følge presidentens og forsvarsdepartementets direktiver og forventer minimal operasjonell innvirkning, og bemerker at de ikke er avhengige av noen enkelt AI-leverandør ...