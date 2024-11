Fort Solis har solgt 100 000 eksemplarer

HQ

Det har blitt avslørt at etter debuten tilbake i august 2023, har eventyrthrilleren fra Fallen Leaf Studio, Fort Solis, nå nådd milepælen på 100 000 solgte eksemplarer. Prestasjonen ble bekreftet på sosiale medier og via et Steam-blogginnlegg, der utvikleren uttaler :

"Da vi først begynte å jobbe med Fort Solis, kunne vi bare drømme om å nå spillere som dere over hele verden. Nå som vi har nådd 100 000 solgte eksemplarer, er vi mer motiverte enn noensinne til å fortsette å flytte grensene for historiefortelling og verdensbygging."

Fort Solis inneholder Red Dead Redemption 2s Roger Clark og Troy Baker blant stemme- og skuespillerne, og ble opprettet på Unreal Engine 5. Utviklerne har brukt denne milepælen som et øyeblikk til også å bekrefte et par andre ting knyttet til spillet, inkludert at de "jobber med spennende nye oppdateringer for å gjøre spillet enda bedre!" Vi får ikke vite hva dette er ennå, men det ser ut til å tyde på at spillet har prestert godt nok til at studioet kan fortsette å blomstre og blidgjøre utgiveren Dear Villagers.