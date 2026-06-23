Førti mennesker druknet i Frankrike mens de prøvde å kjøle seg ned

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Bare i går skrev vi om hvordan den nåværende hetebølgen som rammer store deler av Europa , kostet tre eldre mennesker livet i den franske regionen Bordeaux. Nå får vi vite at de ekstreme temperaturene var årsaken til ytterligere førti dødsfall, men i dette tilfellet på grunn av drukning mens de søkte avkjøling i farlige farvann.

Myndighetene forklarer at mange av ofrene var unge mennesker som prøvde å unnslippe varmen og søkte avkjøling i elver, kanaler eller andre usikre badeplasser, mens landet står overfor temperaturer på rundt 40–43 ºC enda en dag.

I likhet med andre europeiske land har Frankrike satt et stort antall departementer i rød beredskap. Monumenter som Eiffeltårnet stenger tidligere, og også skoler og transportsektoren blir berørt.

I Italia er 15 byer under høyeste beredskapsnivå, mens Spania har åpnet klimahjelpesentre og advarer om temperaturer opp til 44 ºC.

Som tidligere rapportert, knytter forskere de ekstreme forholdene til et bredere klimadrevet mønster. Nærmere bestemt blir varmemassen fanget opp av en«Omega-blokkering», et værmønster som gjør at temperaturene akkumuleres og fortsetter å stige dag etter dag. Samtidig har klimaendringene i flere år nå gjort langvarige hetebølger og ekstremvær mer sannsynlige. Og mer intense.