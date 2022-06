Fortnite blir en slags metaverse-fornøyelsespark i Chapter 3 Season 3

HQ

Som lovet avsluttet Epic Games den andre sesongen av Fortnite Chapter 3 med en heseblesende og meget imponerende event i går kveld. Med både et møte mellom to veldig kjente Star Wars-karakterer, noen glimt av hvordan spillets velkjente øy svever i multiverset, utforskning av innsiden til mech-bjørnen og mer må det være lov å si at denne avslutningen var en av de beste, så jeg foreslår du ser opptaket av den i videoen nederst. Når det er sagt har tiden kommet for å rette fokuset mot det som venter oss nå.

For etter noen timer med nedetid har Fortnite Chapter 3 Season 3 startet. Med navnet Vibin' legges det ikke skjul på at denne nye sesongen virkelig fokuserer på å underholde oss på mange ulike måter. Dette fremheves også i endringene av kartet siden et nytt område kalt Reality Falls består av enorme sopper og lilla magiske trær. Det største av sistnevnte vil spre ut Reality Seed Pod-er, og ved å plante disse vil mindre utgaver du kan loote for stadig bedre utstyr for hver gang gro.

Hva selve gameplayet angår er det nå mulig å ri rundt på ulver og villsvin, samt rulle rundt i Baller-ballene. Ballene kommer ekstra godt til nytte denne gangen siden de tåler mer, kan brukes på enda flere måter og er batteridrevet med en indikator som viser hvor mye energi som er igjen.

Sleng på en rekke nye våpen, muligheten til å spille som blant annet Darth Vader og Indiana Jones, en langt dødeligere storm og mystiske huler fylt med hemmeligheter og spennende loot så virker det som om denne nye sesongen virkelig byr på snadder for både nye og gamle spillere.

