Fortnite blir penere på PlayStation 5 og Xbox Series X

Som du kanskje har forstått etter de siste månedenes annonseringer vil de aller fleste spill som er free-to-play på dagens konsoller komme til PlayStation 5 og Xbox Series X også, så dagens annonsering bør ikke overraske nevneverdig selv om den er meget gledelig.

Epic Games kan nemlig bekrefte at Fortnite vil være tilgjengelig på PlayStation 5 og Xbox Series X med en gang de lanseres. De gode nyhetene stopper ikke der heller, for studioet kan også avsløre at det ultrapopulære spillet vil gå over fra Unreal Engine 4 til Unreal Engine 5 en gang neste år. Da vil de optimalisere spillet for de nye konsollene og utnytte de ekstra mulighetene en SSD og mer kraft tilbyr. Dette stopper dem uansett ikke fra å si at planen er å fortsatt støtte cross-play og cross-save både på dagens og de neste konsollene, så du kan trygt kjøpe en ny i høst.