Fortnite Chapter 2 Season 3 utsettes igjen

Jeg må nok snart begynne å bruke noen synonymer til utsettes og forsinkes nå som både Covid-19 og Black Lives Matter-demonstrasjonene stadig endrer spillselskaper sine planer.

For bare en uke etter at Epic sa at Fortnite Chapter 2 sin tredje sesong ville starte den 11. juni har selskapet offentliggjort en melding hvor det blir klart at både The Device-eventet og tredje sesong utsettes. Førstnevnte vil nå finne sted den 15. juni, mens den nye sesongen skal starte den 17. juni. Her er hele uttalelsen:

"Ferske begivenheter har vært en tung påminnelse om pågående urettferdigheter i samfunnet. Fra benektelse av grunnleggende menneskerettigheter - til innvirkningen av rasisme både åpenlyst og subtilt mot fargede personer. Vi er fullstendig klare over smerten våre venner, familier, lagmedlemmer, spillere og samfunn opplever.

Vi tror på likeverdighet og rettferdighet, mangfold og inkludering, og at disse fundamentale tingene står over all politikk.

Laget er ivrig på å bringe Fortnite videre, men vi må balansere lanseringen av Season 3 med tid for laget til å fokusere på seg selv, familiene og samfunnene sine.

Live-eventet The Device vil utsettes til mandag den 15. juni og Season 3-lanseringen utsettes til onsdag den 17. juni. Vi vet at denne utsettelsen kommer på hælene av en annen, og vi setter pris på tålmodigheten og forståelsen deres i disse vanskelige tidene."