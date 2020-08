Fortnite Chapter 2 Season 4s Marvel-fokus vist frem i trailer

Du ser på Annonser

Epic startet relativt forsiktig med å bare bekrefte at Thor vil være involvert i Fortnite Chapter 2 sin fjerde sesong, men etter hvert som dagene har gått har listen over Marvel-figurer blitt lengre også. I dag har vi fått en bekreftelse på hvem som faktisk inntar øyen, samt at de tydeligvis har en grunn denne gangen.

For i kjent stil har Epic gikk oss to nye trailere som viser hva vi kan se frem til i Fortnite sine nye sesong mens de forbereder serverne sine på endringene og enormt mange spillere. Disse trailerene avslører at både Thor, Doctor Doom, Groot, Iron Man, Mystique, She-Hulk, Storm og Wolverine inntar spillet. Den første traileren avslører at sammenkomsten skyldes Galactus, som har planer om å fortære Fortnite-universet. En god begrunnelse for at traileren nummer to kan friste med et Battle Pass mang en Marvel-fan vil forsøke å makse ut.

Du ser på Annonser