Fortnite Chapter 2 Season 5 vist frem i trailere

Siden enkelte lekkede bilder fra Fortnite Chapter 2 Season 5 viste "Mando" fra The Mandalorian trodde mange at den kommende sesongen ville fokusere på Star Wars. Den blir mye mer enn det.

Epic Games har nemlig gitt oss både en historietrailer og gameplaytrailer for det nye battle pass-et i Fortnite Chapter 2 Season 5 Zero Point, og de avslører at vi faktisk skal få spille som ulike helter fra en rekke ulike universer. Disse inkluderer The Mandalorian (og vår lille grønne venn selvsagt), en gladiator kalt Menace, en cowboy kalt Mancake siden han er laget av pannekaker, en barbar kalt May som tydeligvis har tatt litt inspirasjon fra gresk mytologi og minst tre andre unike figurer vi ikke får nærmere informasjon om.

Alle disse har tydeligvis tatt med seg små områder fra sine egne verdener til kartet også, så vi får blant annet se Razor Crest, et colosseum, en landsby fra ville vesten, krystallignende objekter og et par andre ting som virkelig piffer opp omgivelsene. Nye gameplaymekanikker venter også.

Den offisiell internettsiden til sesongen nevner blant annet at vi kan få spesielle oppdrag og dusørutfordringer som vil belønne oss med gullbarer. Disse kan så brukes til å hyre inn hjelpere, kjøpe noen av de nye våpnene, oppgraderinger, informasjon, tjenester og mer vi nok får mer informasjon om de neste timene.

Som om det ikke var nok får vi vite at enda flere figurer vil komme utover i sesongen, så om ingen av disse faller i smak trenger du ikke å gi opp håpet om din drømmefigur enda.

Er det noen av disse figurene eller områdene som virker interessante?

