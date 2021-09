Fortnite Chapter 2 Season 7 avsluttes med stor event neste helg

HQ

Etter å ha samlet ikoniske karakterer fra både Xbox Game Studios, PlayStation Studios, Marvel, Bad Boys, Tomb Raider og mye mer skulle man tro at Epic Games ville gå tom for ideer etter hvert. UFO-temaet og de utallige endringene Fortnite Chapter 2 Season 7 viser likevel at dette ikke er tilfellet, noe som gjør dagens annonsering i kjent stil veldig spennende.

Epic forteller nemlig at Fortnite Chapter 2 Season 7 vil avsluttes med et event kalt Operation: Sky Fire klokken 22 den 12. september. Utviklerne ønsker selvsagt ikke å si akkurat hva som vil skje, men nøyer seg med å avsløre at vi i alle fall skal få snike oss ombord moderskipet for å levere en "siste beskjed" fra IO til romvesene. Nysgjerrigheten pirres også ekstra av at man ikke kan spille eventet om igjen, så her lukter det noe spesielt.

Hvordan håper du sesongen avsluttes, og hva tror eller håper du skjer i sesong 8?