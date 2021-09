Fortnite Chapter 2 Season 8: Cubed annonsert med store endringer

HQ

Epic Games la ikke skjul på at åttende sesong av Fortnite Chapter 2 ville gjøre betraktelige endringer da de annonserte at sjuende sesong ville avsluttes helgen som var. Det var sannelig ikke en spøk eller.

For nå har det som heter Fortnite Chapter 2 Season 8: Cubed. Som forventet lyktes vi med å sprenge moderskipet i fillebiter, noe som nå har ført til store endringer på kartet. Store mystiske kuber ligger nå spredd over øyen og forandrer omgivelsene. Dette siden de i skikkelig Stranger Things-stil er koblet til en mørk dimensjon kalt The Sideways. Går du inn eller blir sugd inn i en av portalene kubene har skapt blir du tatt til denne dimensjonen, og må kjempe deg gjennom en flokk av det som enkelt nok kalles Cube Monsters uten mulighet for å bygge noe. Belønningene som venter for å lykkes med dette er slettes ikke verst heller, for det er blant annet spesielle Sideways våpen. Noe av det spesielle med sistnevnte er at de vil gjøre ekstra mye skade når de nesten er overopphetet, så her gjelder det å beholde roen i hektiske skuddvekslinger.

Et annet spesielt aspekt av denne sesongen er at vi må samarbeide over hele verden for å gjøre kampene mot kubenes monstre litt lettere. Ved å donere gullbarer vil vi etter hvert bygge turretstasjoner og andre forsvarsystemer som jeg regner med virkelig vil komme til nytte når finalen nærmer seg.

Når det gjelder Battle Pass-et er dette også ganske kult. I tillegg til å kunne få Carnage fra Marvel-universet kan vi også arbeidet oss opp til et Toona Fish-skin som i utgangspunktet er svart/hvitt, men som vi kan farge akkurat som ønsket. Du kan se alt dette i trailerene under.