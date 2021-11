Fortnite Chapter 3 starter i desember

HQ

Fortnite Chapter 2 er nå litt over to år, men akkurat som lekkasjene og ryktene har hevdet en stund allerede vil ikke denne æren rekke å bli mye eldre.

Epic Games har nemlig gitt oss en kort trailer som bekrefter at Fortnite Chapter 2 vil avsluttes med en spesiell event klokken 22 den 4. desember. Da skal vi visstnok endelig få lov å kjempe mot With Cube Queen, og akkurat som forrige gang lover utviklerne at ingen ting vil være det samme når kampen er over. Dermed kan vi nok forvente et helt nytt kart og mer igjen, så det er bare å glede seg og vente i spenning på hva Fortnite Chapter 3 vil by på noen timer senere.