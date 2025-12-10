Fortnite er ikke lenger det mest søkte spillet på Pornhub

HQ

Pornosiden Pornhub har en interessant tradisjon med å publisere årlig statistikk over hva data- og TV-spillere er interessert i når det kommer til såkalt "voksenunderholdning". 2025 er intet unntak, og årets utgave er nå presentert med en rekke ulike kategorier.

Denne gangen har de noen store nyheter: For første gang på mange år er ikke Fortnite-porno det mest populære og topper ikke listen (det er på andreplass, skjønt). I stedet er det Genshin Impact med Minecraft (ja, vi har spørsmål om dette - men vi dømmer ingen) på tredjeplass. På fjerde og femte finner vi Overwatch og Pokémon (igjen... vi har spørsmål) - mens nykommeren Marvel Rivals havner rett utenfor topp 5 på sjetteplass.

Blant de mest søkte spillfigurene finner vi, i rekkefølge, Tifa, Lara Croft og Chun Li - de samme som i fjor, men på forskjellige posisjoner.

Den vanligste konsollen som brukes til Pornhub-surfing er for øvrig fortsatt PlayStation 5 (66 %), etterfulgt av PlayStation 4 (32 %) og deretter Xbox (bare 2 %). Markedsandeler spiller absolutt en rolle, men det forklarer ikke disse forskjellene.