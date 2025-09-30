Fortnite får besøk av KPop Demon Hunters denne uken

HQ

For to uker siden rapporterte vi at to høyt respekterte Fortnite -innsidere begge sa at KPop Demon Hunters ville komme til Fortnite. Dette var absolutt ikke et sjansespill, med tanke på populariteten til koreanske demonjegere og det faktum at alle store popkulturfenomener før eller siden finner veien inn i spillet via gjesteopptredener.

Likevel... dette er nå offisielt bekreftet, og de to første figurene har blitt vist frem, nemlig Mira og Zoey, mens Rumi ennå ikke er bekreftet (men det er åpenbart bare et spørsmål om tid). Samtidig har en annen velkjent Fortnite -innsider, Hypex, bekreftet at vi har enda mer å se frem til, ettersom "du vil kunne lage Fortnite Maps med KPDH-tema med offisielle eiendeler levert av Fortnite & Netflix."

Innholdet på KPop Demon Hunters vil bli utgitt denne uken, så vi trenger ikke vente lenge på å sjekke det ut selv.