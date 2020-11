Fortnite får månedlig betalingstjeneste

Du ser på Annonser

Tidligere denne måneden ble det klart at Epic Games ville høre hva folk tenkte om å innføre en slags abonnementsordning i Fortnite, og det virker som om tilbakemeldingene har vært ganske positive.

Når Fortnite Chapter 2 Season 5 starter den 2. desember blir det nemlig mulig å kjøpe seg inn i ordningen kalt Fortnite Crew for $11.99. Da vil du få følgende:



Battle Pass for hele sesongen



1,000 V-Bucks hver måned



En såkalt Crew Pack med et eksklusivt kostyme og minst ett tilbehør hver måned



I kjent stil ønsker selskapet selvsagt at mange melder seg inn så raskt som mulig, og vil derfor gi alle som kjøper tjenesten med en gang neste uke alt du ser i bildet nederst.

Siden denne annonseringen nok kommer etter at flere av dere har kjøpt et nytt Battle Pass tilbyr Epic seg å refundere dette om du ønsker å bli medlem av Fortnite Crew i stedet. Et ganske fristende tilbud om du uansett kjøper et Battle Pass og noen V-Bucks hver måned, så hvordan synes du ordningen høres ut?