Fortnite får nå Rick and Morty, Superman og mer

Epic Games har etter hvert opplevd såpass enorm suksess med Fortnite at de har tatt seg råd til å betale ganske store summer for noen utrolige avtaler få andre kan drømme om engang. Dette har tatt helt av den siste tiden med både Kratos, Lara Croft, Master Chief, Xenomorph og mange andre velkjente skins, og nå er det tid for enda flere populære fjes.

Etter lang tid med rykter har vi fått to nye trailere fra Fortnite som bekrefter at Rick Sanchez fra Rick and Morty, Superman og romvesener som kan forkle seg som mennesker er noen av skinsene vi kan få fingrene i Chapter 2 Season 7 sitt Battle Pass.

Noe som gjør det nye Battle Pass-et ekstra spesielt er at det ikke er like nivå-basert lengre. I stedet for å arbeide seg gjennom hvert nivå får vi et gjensyn med såkalte Battle Stars som til en viss grad lar oss velge hvilke ting vi vil ha. Lær mer om dette i videoen under.

I tillegg til dette lar den nye sesongen oss fly rundt i UFOer, drepe folk med nye romeventyr-aktige våpen, lage vårt eget romvesen ved å kjøpe Battle Pass-et, modifisere våpen i langt større grad og mer, så dette høres meget spennende ut.