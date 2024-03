Fortnite får oss til å utfordre greske guder i den nye sesongen

HQ

Fortnite har nettopp sluppet traileren for den andre sesongen av Chapter 5. Fansen har lenge spekulert i om dette ville ha noe med gresk mytologi å gjøre, ettersom sesongen ble innledet med at Pandoras eske ble åpnet.

Nå, takket være den nye traileren, ser vi at det er et stort fokus på de greske mytene i denne nye sesongen. Fra Zevs til Hades får du skins som er knyttet til de greske gudene, i tillegg til noen andre ikoniske figurer fra gresk mytologi, som Medusa og Kerberos.

Det er også et kort øyeblikk der vi ser Korra fra oppfølgerserien Avatar: The Last Airbender, så det bekrefter at vi får en slags Avatar-crossover. Ta en titt på traileren nedenfor og la oss få vite hva du synes.