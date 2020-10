Fortnite feirer Halloween med to liv, konsert og mer

Du ser på Annonser

Epic Games har i kjent stil ikke tenkt å være dårligere enn andre utviklere som markerer Halloween i spillene sine, så nå har vi fått vite hvordan Fortnite vil feire den skumle tiden.

Årets Halloween-event starter i morgen, og heter Fortnitemares 2020: Midas' Revenge. Med det navnet forstår du selvsagt at de har gjenopplivet spionen som nå vil fungere som en slags boss i spillet. Det er uansett ikke bare han som gjenopplives. Om du dør i Solo, Duos eller Squads vil du komme tilbake som en såkalt Shadow, noe som blant annet betyr at du kan ta kontroll over kjøretøy i håp om å drepe de overlevende og vinne en Nitemare Royale.

Selve kartet vil selvsagt by på en rekke endringer også med nye våpen og godteri spredd utover, mens Halloween-baserte slegger, Back Bling og andre kosmetiske godsaker venter om du fullfører utfordringer.

Årets konsert vil J Balvin stå for klokken 0200 den 1. november, og bruker du det nye Party Troope-skinet der eller i noen av reprisene vil du få en spesialvariant av det. Selve eventet vil vare frem til den 3. november om alt går som planlagt.