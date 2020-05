Fortnite feirer over 350 millioner spillere

Jeg var ikke alene om å bli imponert da Epic Games fortalte at Fortnite hadde over 250 millioner registrerte spillere i fjor, men suksessen har virkelig fortsatt siden den gang.

Nå kan selskapet nemlig fortelle at Fortnite har over 350 millioner registrerte spillere, noe som betyr at det altså har økt med omtrent 100 millioner det siste året. Slikt er selvsagt verdt å feire, så de benytter anledningen til å fortelle at både Dillon Francis, Steve Aoki og deadmau5 vil stå for underholdningen under morgendagens åpningsfest for Party Royale-delen.

Dette betyr ikke at spillet har hundrevis av millioner som spiller hver dag, for det er selvsagt flerfoldige millioner som har funnet på andre ting, men annonseringen gjør det uansett fullstendig klart (som om det ikke var det fra før) at Epic står bak et av tidenes mest populære og kjente spill.