Fortnite fjerner danse-emoji på grunn av Peacemaker-episode

Vi vil starte med å si at denne nyheten inneholder en massiv spoiler for den nyeste episoden av Peacemaker. Hvis du ikke har sett den ennå, bør du absolutt se den (fordi den var fantastisk), og vurdere å lese noe annet frem til da.

I episoden ble det avslørt en ganske stor vri: Den parallelle dimensjonen som Peacemaker reiste til, og som han vurderer å flytte til permanent, er slett ikke hva den ser ut til å være. Under den pene overflaten ligger det faktum at nazistene ser ut til å ha vunnet verdenskrigen. USA styres av nazister, og fargede mennesker er helt fraværende.

Epic Games var ikke klar over dette da de nylig la til en danse-emote fra Peacemaker. Og vel vitende om at det er en versjon av karakteren som er en hengiven nazist og det faktum at han ser ut til å danne et hakekors med armene, ble det raskt fjernet.

Emoten vil tilsynelatende ikke komme tilbake, og alle som kjøpte den vil motta refusjon. Epic skriver:

"Vi deaktiverer Peaceful Hips Emote i Fortnite mens vi undersøker denne collab-emoten. Forutsatt at den ikke kommer tilbake, vil vi utstede refusjon i løpet av de neste dagene. Beklager, folkens."

Sjekk ut Culture Craves Threads-innlegget nedenfor for en titt på hvordan den nå forsvunne emoten så ut.