Fortnite fjerner Yoda-backbling etter krasj

Som en del av Star Wars-dagen forrige helg introduserte Epic Games en kul Yoda-bling på ryggen som lar deg behandle hvilket som helst skin du har på deg som Luke Skywalker som trener med Jedi-mesteren i sumpene på Dagobah.

Men etter oppdagelsen av at Yoda faktisk krasjet spillet når spillere gikk i lag, må den lille grønne mannen dessverre si farvel for nå. Epic Games har allerede deaktivert Yoda back bling, sammen med Dagobah Luke-huden og demontert C-3P0, men det har ikke gjort det klart hvorfor det har deaktivert disse andre elementene.

En løsning kommer på et tidspunkt, så ikke forvent at ryggblingen blir borte for alltid. Det ser ut til at krasjet bare oppstår når spillere bruker en bestemt emote også, så forhåpentligvis vil Yoda ikke være borte for lenge.