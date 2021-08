Fortnite har fått Among Us-modus kalt Impostors

HQ

En rekke spill har tatt mye inspirasjon fra Among Us etter spillets plutselige suksess, og nå har det gått så langt at en av gigantene også nærmest kopierer Innersloth sin oppskrift.

Epic Games forteller at en ny modus kalt Impostors blir en del av Fortnite i dag, og man kan trygt si at konseptet høres ekstremt kjent ut. Her befinner ti spillere seg på The Bridge. Åtte av dem skal holde den ved like med å kalibrere kister og Llama-er, reparere bussen, levere Storm-rapporter og lignende, mens de to andre skal sabotere det hele ved å drepe resten.

Akkurat som i Among Us kan man kalle inn til et møte for å stemme over hvem sabotørene er om man finner noen som har blitt drept eller bare trykke på et panel i hovedrommet. Noe som skiller Fortnite sin utgave er at sabotørene har en rekke goder som gjør jobben langt vanskeligere for alle andre. Nærmere bestemt kan man fryse fremgangen til gjøremålene en kort tid, teleportere alle spillere til andre steder og forvandle alle til Peely slik at man ikke ser hvem som er hvem.

I tillegg kan man ikke snakke med hverandre utenfor party chat, men må i stedet nøye seg med å bruke emotes og en ny chat. Noen interessant særegenheter er det altså, så si gjerne hva du synes etter å ha prøvd Impostors.