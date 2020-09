Fortnite har fått Ray tracing, sjekk det ut her

Du ser på Annonser

Er du glad i Fortnite og spiller det mye, vet du nok at Ray Tracing har blitt tilføyet denne uken. Det betyr at spillet er blitt penere, med bedre lyseffekter, refleksjoner osv.

På toppen av det støtter det nå også Nvidia DLSS, som betyr at disse effektene ikke vil kreve like mye av din PC som du først skulle tro. Her er kravene:

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS

Requires DirectX 12

CPU: 4 cores or more

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 or higher (use updated drivers; 450.00 and higher are supported)

Windows 10 version 1903 (May 2019 Update, build number 18362 or newer)

RECOMMENDED SYSTEM REQUIREMENTS

Requires DirectX 12

CPU: 8 cores or more

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 or higher (use updated drivers; 450.00 and higher are supported)

Windows 10 version 1903 (May 2019 Update, build number 18362 or newer)

Sjekk ut videoen nedenfor for å se Ray Tracing i Fortnite.