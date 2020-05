Fortnite har omsatt for 10 milliarder kroner i mikrotransaksjoner alene på mobilene

Du ser på Annonser

At Fortnite fortsatt tjener mye penger kommer nok ikke som noen overraskelse for noen overhodet. Det er dog fortsatt imponerende når vi en gang i mellom blir minnet om hvor mange månedlige aktive spillere det er, og hvor mye det omsetter for, til tross for voksende konkurranse fra blant annet Apex Legends og Call of Duty: Warzone.

Men for å sette det hele litt i perspektiv, så har Sensor Tower gjort en undersøkelse, hvor de har funnet ut at omsetningen fra salget av mikrotransaksjoner i mobilversjonene av spillet alene har nådd over 10 milliarder kroner.

Omsetningen har svunget mellom $45 millioner og $20 millioner i måneden, men har steget kontinuerlig den siste tiden på grunn av coronaviruset.

Spiller du fortsatt Fortnite?