Fortnite innføre en måte å blokkere konfronterende emotes på

Fortnite handler om inkludering, men av og til kan man lure på om det går for langt. I et nytt, kort blogginnlegg avslører Epic Games at de introduserer et nytt personvernalternativ som lar spillerne slå av "konfronterende emotes". I hovedsak, hvis du er lei av å se noen klage og erte deg etter at de har eliminert deg i en kamp, er dette verktøyet for deg.

Når funksjonen lanseres i dagens oppdatering vil den bare omfatte fire emotes, men det vil utvilsomt bli lagt til flere på listen etter hvert. Når det gjelder hva disse emotes er inkluderer de Laugh It Up, Take the L, Whipcrack, og Make It Plantain.

Du finner innstillingen under fanen Social Privacy i Account and Privacy-innstillingene i spillet, og du kan velge om den skal være inaktiv, alltid aktiv eller bare tillate at venner i gruppen din kan erte deg med konfronterende emotes.